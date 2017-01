Caso Nisman: Fein aseguró que faltaron pruebas para llegar a una conclusión

La ex fiscal Viviana Fein rompió este jueves un largo silencio respecto de su actuación en el caso Nisman y dijo que no hubo pruebas concluyentes para asegurar qué ocurrió con el fiscal, de cuya muerte se cumplieron dos años.

La ex fiscal, que estuvo 11 meses a cargo de la investigación, rompió un largo silencio y dijo que no recibió evidencias clave que había solicitado.

