La grieta  se apodera de Washington a un día de la jura de Trump

Los que vienen a celebrar la asunción de Donald Trump llegan a Washington sonrientes, orgullosos, con gorros que reclaman “Hacer grande otra vez a Estados Unidos” o ropa con los colores de la bandera nacional. Muchos de los otros, los que no están festejando, evitan hablar de política cuando hay gente alrededor y sólo cuando entran en confianza confiesan que está preocupados o que aún no pueden creer lo que sucederá mañana.

