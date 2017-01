Vacaciones – redes sociales – chicos: excesos, riesgos y prevención .

Una de las principales actividades de los chicos durante las vacaciones es pasar gran cantidad de tiempo en las redes sociales; suben y miran videos en Youtube; realizan publicaciones en Facebook; chatean con amigos, suben fotos en Instagram, entre otros.

Las redes sociales han generado una nueva forma de interacción social, sobre todo en niños y adolescentes que con el afán de pertenecer a los grupos y tener muchos “amigos”, muestran y difunden todo lo que hacen sin tener en cuenta los riegos que genera la sobre exposición al subir a la red fotos, videos, datos personales, actividades y toda información referente a la vida del individuo y de su familia.

¿Qué es el FOMO?

Hay chicos que presentan el miedo excesivo a perderse algo relacionado con lo que está ocurriendo en las redes sociales, lo que les genera la conducta de estar siempre conectados.

Por lo tanto, estos jóvenes padecen lo que se ha denominado “Fomo”, que es la necesidad obsesiva a no querer perderse nada de lo que ocurre en las redes sociales, lo cual les provoca un estado de alerta y ansiedad elevada.

Se lo puede incluir en los trastornos de ansiedad porque la ansiedad, es el síntoma principal en esta problemática.

Las características más frecuentes son:

ü preocupación permanente por lo que puede estar sucediendo en Twitter o Facebook;

ü estado de alerta permanente por miedo a perderse algo;

ü ansiedad excesiva;

ü trastornos en el sueño;

ü tensión física y contracturas.

RIESGOS

Los adolescentes corren diferentes riesgos al brindar información confidencial ya que al establecer relaciones con desconocidos, no saben en realidad con quién se están comunicando. Esto significa que muchas veces el joven al dejarse llevar por sus diferentes estados emocionales, termina siendo víctima de abusadores sexuales, pedófilos y psicópatas que también andan en internet y se presentan como un par o un amigo, que entienden lo que al adolescente le sucede y quiere ayudarlo. Así se inicia la relación de comunicación a través del chat y comienzan a mantener un vínculo “con el nuevo amigo” al cual no conoce, pero se siente contenido y entendido ya que lo aconseja desde lo que el chico quiere escuchar.

El mayor riesgo para el adolescente aparece al ocultar información a su familia y concretar el encuentro con el “amigo desconocido” ya que se expone a actos de violencia, abusos sexuales, entre otros peligros.

PREVENCIÓN

La mejor forma de prevención siempre es el diálogo de los padres con sus hijos, planteando reglas específicas acerca del uso que se va a hacer en Internet, las páginas que están permitidas visitar y las que no, chatear solamente con sus amigos reales, físicos y cuidar la información que suben a los sitios.

Otras medidas preventivas podrían ser:

ü Evitar dar información personal.

ü No subir fotos personales, privadas o provocativas.

ü Rechazar los contactos de personas que no son amigos reales.

ü No encontrarse en la vida real con individuos que se conocieron a través de la red.

CONSEJOS PARA LOS PADRES:

Es importante que los padres puedan ayudar a los hijos a planificar y organizar las vacaciones de verano, con el fin de que no pasen tantas horas encerrados frente a la computadora.

Algunas sugerencias pueden ser:

ü Poner horarios frente al tiempo que los chicos pasan en internet;

ü Generar actividades al aire libre;

ü Estimular la práctica de los diferentes deportes que se pueden realizar en verano;

ü Utilizar la creatividad para ayudar a los chicos a organizar actividades alternativas;

ü Compartir programas con los hijos.

Psicólogo Santiago Gómez

Director de Decidir Vivir Mejor y del Centro de Psicología Cognitiva

(Matrícula: 15.159)

www.decidirvivirmejor.com.ar / info@decidirvivirmejor.com.ar

Tweeter: @PsSantiagogomez / www.facebook.com/ps.santiagogomez