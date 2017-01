Heller: “A Melconian lo habían puesto en el banco de suplentes”.

“El Banco Nación es una gran entidad, la entidad financiera más grande, un cuarto de todo el sistema financiero, pero ahí no se hacen políticas que excedan la actividad específica del Banco. A Melconian lo habían puesto en la reserva, en el banco de suplentes. Cuando se fue Prat-Gay y vino Dujovne, este hombre (Melconian) tomó conciencia de que el lugar en el banco de suplentes era inamovible, como esos jugadores que siempre están en el banco pero no entran nunca a la cancha”, graficó hoy el diputado nacional Carlos Heller (Partido Solidario) al ser consultado sobre la salida de Carlos Melconian de la presidencia del Banco Nación.

“La otra cuestión es esta actitud de disciplinamiento que el terceto que integran Peña, Lopetegui y Quintana viene aplicando, de alinear los pensamientos y las declaraciones y trata de evitar los matices y las controversias internas”, continuó Heller, en diálogo radial con Roberto Caballero, antes de comentar que “Melconian es un fogonero permanente de la política de shock, y se quejaba de que el gradualismo no servía para nada”.

En referencia a Javier González Fraga, Heller citó una declaración textual del flamante presidente del Nación: “¿Cuál hubiera sido el precio de bajar 30 o 40 por ciento el salario real, si habiéndolo bajado un cinco se generaron semejantes críticas diciendo que es un ajustador?”. Para el referente cooperativista, esa frase de González Fraga es “primero, el reconocimiento de que la pérdida del salario real es real y, segundo, que el gobierno no avanza más en ese sentido porque tiene miedo a la reacción popular, pero su intención está clara”.

El legislador recordó además que “González Fraga tenía una consultora en la que, entre otros, trabajaba Prat-Gay” y definió al nuevo titular del Nación como “el mentor” del ex ministro de Hacienda y Finanzas.

Respecto del futuro de González Fraga, Heller planteó que “como funcionario de este gobierno seguramente le va a tocar tomar decisiones que tienen que ver con la política en curso”. Y en ese sentido hizo hincapié en que “hay que seguir insistiendo hasta el cansancio en que el gran objetivo de la política económica en marcha es bajar el «costo laboral» y por eso Macri anuncia decretos para abordar temas como los de las ART”.

“Es un dato esto de los decretos, porque también marca un apartamiento de los procedimientos democráticos. Cuantos más decretos y menos proyectos de ley, menos República y menos democracia”, concluyó el legislador del Partido Solidario.