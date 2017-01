Gabo Ferro en Ciudad Cultural Konex, Berazategui y Mendoza

Jueves 2 de marzo. 20.30 hs.

Sarmiento 3131. Abasto. Ciudad de Buenos Aires

Anticipadas con descuento hasta el 15 de febrero en boletería o por Ticketek

OTRAS PRESENTACIONES

Sábado 11 de febrero. 21.30hs.

BERAZATEGUI. BUENOS AIRES

Complejo Municipal “El Patio”. Calle 149 Nº1553 e/15 y 15a

Entrada libre y gratuita

Sábado 18 de febrero.

SAN RAFAEL. MENDOZA

Entrada libre y gratuita

POSTAL AUDIOVISUAL: GABO FERRO 2016

DERIVAS DEL AÑO QUE FUE

Para ver hacer click ACÁ

Así repasamos y celebramos el año en el que compartimos la salida del disco El lapsus del jinete ciego, la participación en Kermesse Shakespeare con Derivas de La Tempestad (performance de Gabo sobre materiales de esta obra de Shakespeare), el Premio Democracia en la categoría “Música”, las funciones de Diabólico. La partitura y el mapa en el ciclo Danza al Borde, las lecturas del Recetario elemental panorámico y neumático en el Festival Latinoamericano de Poesía, la inolvidable versión de “Pipo, la serpiente (Estoy aquí parado, sentado y acostado)” en el concierto “Miguel Abuelo x 70″, la presentación en la Feria del Libro de 200 años de monstruos y maravillas argentinas…

Bienvenido 2017… tenemos más <3

SOBRE GABO FERRO

DISCOS

Solistas

Canciones que un hombre no debería cantar. 2005

Todo lo sólido se desvanece en el aire. 2006

Mañana no debe seguir siendo esto. 2007

Amar temer partir. 2008

Boca arriba. 2009

La aguja tras la máscara. 2011

La primera noche del fantasma. 2013

El lapsus del jinete ciego. 2016

Colaboraciones

Nada para el destino. 2008. Con Flopa y Ral Veroni

El hambre y las ganas de comer. 2010. Con Pablo Ramos

El veneno de los milagros. 2014. Con Luciana Jury

Piratas

En vivo en New Bern. 2005

Presentación de “Canciones que un hombre no debería cantar”. 2006

Piratas DVD+CD. 2008

LIBROS

Barbarie y Civilización. Sangre, monstruos y vampiros durante el segundo gobierno de Rosas. Marea Editorial. 2008 (2da edición 2015). Mención Honorífica Fondo Nacional de las Artes.

Degenerados, anormales y delincuentes. Gestos entre ciencia, política y representaciones en el caso argentino. Marea Editorial. 2010

Costurera carpintero. Antología de las letras de sus canciones 2005-2014. Prólogo: Diana Bellessi. La Marca Editora. 2014

Recetario panorámico elemental fantástico &neumático. Ciclo 3. 2015

200 años de monstruos y maravillas argentinas. Beatriz Viterbo. 2015

ARTAUD: lengua ∞ madre. Texto de la performance de Gabo Ferro y Emilio García Wehbi. Ediciones Documenta. 2015.

ESCÉNICAS

Four Walls. Temporadas 2009 y 2011. Cuento coreográfico sobre partitura de John Cage. Haydée Schvartz (Piano y Dirección Musical), Gabo Ferro (El Paciente), Leandro Tolosa (El Enfermero), María Kuhmichel (La Niña), Carlos Trunsky (Coreógrafo). Premios Clarín 2009 y Teatro del Mundo 2011. Centro Experimental del Teatro Colón de Buenos Aires

Pavura. 2011. Relato coreográfico sobre un cuento de Gabo Ferro y música de Jorge Chikiar. Carlos Trunsky (Coreógrafo). Premio Teatro del Mundo 2011. Obra declarada de Interés Cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación. El Portón de Sánchez

4H. 2013. Laberinto coreográfico inspirado en los Cuatro Humores de Hipócrates, construido a partir de sonetos de Lope de Vega, música de John Dowland, Gabo Ferro y Jesús Fernandez. Composición y elenco: Gabo Ferro, Emanuel Ludueña, Ignacio Monná y Jesús Fernández, Carlos Trunsky (coreógrafo). El Portón de Sánchez

Ese grito es todavía un grito de amor. 2014. Ópera sobre textos de Roland Barthes. Gabo Ferro (Protagonista), Gabriel Valverde (Música y Libreto), Juan Carlos Tolosa (Dirección Musical) y Rubén Szuchmacher (Regie).

ARTAUD: lengua ∞ madre. 2015. Composición de Gabo Ferro y Emilio García Wehbi sobre el universo y la obra de Antonin Artaud. BP.15 Bienal de Performance y Teatro Payró.

Espacio contra el estallado. 2015. Un recorrido en vivo por la discografía de Gabo Ferro con Dirección y Puesta en escena de Rubén Szuchmacher. Teatro Payró

Fábrica de lo sensible. 2015. Performance en Inauguración del Mercado de Industrias Culturales de Argentina (MICA). Dirección: Silvio Lang. Centro Cultural Néstor Kirchner

Diabólico. La partitura y el mapa. 2016. Idea, interpretación y puesta en espacio: Gabo Ferro y Pablo Lugones. Texto: Gabo Ferro. En Tres Danzas Argentinas. Homenaje a Alberto Ginastera. Ciclo Danza al Borde. Teatro de La Ribera

Derivas de La Tempestad. 2016. Conferencia poético performática. Idea, texto, interpretación y puesta en espacio: Gabo Ferro. Kermesse Shakespeare.

SÍNTESIS BIOGRÁFICA

Cantante, autor y compositor. Poeta. Performer. Historiador.

Desde la edición de su primer disco solista en el año 2005 es considerado por el público y la crítica como uno de los mejores cantantes y compositores en su género. Ha dado conciertos y recitales en Argentina, América y Europa. Con su sello Costurera carpintero ha producido de manera independiente trece discos: ocho de estudio como solista, dos en colaboración con otros artistas y tres “piratas”. El último de sus discos, El lapsus del jinete ciego (2016) fue licenciado a Sony Music Argentina.

La primera noche del fantasma (2013) obtuvo el Premio Carlos Gardel en la categoría Mejor Álbum Canción Testimonial o de Autor; una de sus canciones “Volver a Volver” fue incluida con mucha dedicación en los programas de televisión Farsantes (2013) y La Leona (2016), en este último programa varias canciones de Gabo acompañaron escenas difícilmente olvidables. El veneno de los milagros (2014) -con canciones de su autoría grabadas junto con Luciana Jury- fue nominado como Álbum del Año (Gardel de Oro) y Mejor Álbum Canción Testimonial o de Autor para los Premios Carlos Gardel 2015. Una de las canciones de este disco fue incluida en la película ZONDA de Carlos Saura. Ese mismo año Gabo fue reconocido con el Diploma al Mérito en Canción de Autor en los Premios Konex a las 100 figuras destacadas de la Música Popular de la década 2005-2015.

En 2014 La Marca Editora publica Costurera carpintero, una antología de las letras de las canciones de todos sus discos, en el prólogo Diana Bellessi afirma: “La poesía de Gabo Ferro es la poesía de un mago. Alguien que puede hacer de las palabras siempre algo imprevisto. Hablar del mal y convertirlo en bien, hablar del bien y convertirlo en dolor, hablar de la muerte y transformarla en sembradora, en dadora de vida. Por eso, en sus poemas suceden cosas extraordinarias”. En 2015 edita su primer poemario Recetario panorámico elemental fantástico & neumático (Ciclo3) y se presenta en los Festivales Internacionales de Poesía de Córdoba y Rosario, Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro (Buenos Aires), Encuentro de la Palabra y en el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires (FILBA).

Como historiador tiene editados dos ensayos: Barbarie y Civilización. Sangre, monstruos y vampiros durante el segundo gobierno de Rosas (2008), por el que recibió la Mención Honorífica del Fondo Nacional de las Artes, Degenerados, anormales y delincuentes. Gestos entre ciencia, política y representaciones en el caso argentino” (2010) y el inclasificable 200 años de monstruos y maravillas argentinas (Beatriz Viterbo Editora, 2015) con prólogo y selección de textos de Gabo, ilustraciones de Christian Montenegro y diseño de Laura Varsky.

Como intérprete, Gabo participó junto a Haydée Schvartz en la puesta de Four Walls de John Cage para el Centro de Experimentación del Teatro Colón de Buenos Aires (temporadas 2009 y 2011), del Festival John Cage y el ciclo “Las músicas dentro de la música” con obras de Berio, Dowland y Gandini, entre otros. En 2014, fue protagonista de la ópera Ese grito es todavía un grito de amor sobre textos de Roland Barthes con Música y Libreto de Gabriel Valverde, Dirección Musical de Juan Carlos Tolosa y Regie de Rubén Szuchmacher. En 2015 estrenó junto a Emilio García Wehbi ARTAUD: lengua ∞ madre en BP.15 Bienal de Performance, sobre el universo y la obra de Antonin Artaud y Ediciones Documenta realizó una cuidada edición del texto de esta performance. También en 2015 Gabo presentó Espacio contra el estallado en el Teatro Payró, un recorrido por su discografía con puesta en escena de Rubén Szuchmacher. En 2016 Gabo estrenó dos obras performáticas, Diabólico. La partitura y el mapa compuesta junto con el coreógrafo y bailarín Pablo Lugones y Derivas de La Tempestad que se presentó en Kermesse Shakespeare 2016.

Además, varios de sus poemas, canciones y cuentos fueron material de trabajo y composición para relatos coreográficos, piezas escénico-vocales, documentales y films argentinos e internacionales.

