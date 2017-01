Intentó robar una cartera y fue detenido

La Policía de la Ciudad detuvo in fraganti a un hombre cuando asaltaba a dos turistas belgas en San Telmo. Oficiales de la Comisaría 14 que se encontraban de servicio preventivo en el ex Padelai observaron en plena calle a un hombre, quien estaba forcejeando con una pareja de turistas e intentaba robarle la cartera a la mujer. Inmediatamente los efectivos dieron la voz de alto, y el sospechoso comenzó a correr por Humberto 1º en dirección a la avenida Paseo Colón, siendo alcanzado y reducido a la altura de la calle Balcarce. Luego de consultar al Juzgado interviniente el ladrón de 24 años y de nacionalidad chilena, fue imputado por tentativa de robo y trasladado a la Comisaría. Por su parte las víctimas, un matrimonio de origen belga, resultaron ilesos.

This entry was posted in Noticias . Bookmark the permalink