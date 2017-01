Inquilinos Agrupados: ¿Dónde está Rodríguez Larreta?

Los créditos hipotecarios, con requisitos que casi nadie cumple (un ahorro del 15% del valor de la vivienda, ingresos familiares por más de 40 mil pesos, etc.) no pueden ser la única respuesta a esta situación. Por este motivo, creemos que es fundamental que se apruebe en Diputados la Ley Nacional de Alquileres y que cada jurisdicción tenga su propia política para facilitar el ingreso a una vivienda alquilada.

This entry was posted in Ciudad Noticias and tagged Inquilinos Rodríguez Larreta . Bookmark the permalink