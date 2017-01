Boqueteros roban negocio en pleno Palermo Bronx

El Palermo Bronx nace en el año 2008, cuando Palermonline recibía miles de denuncias por robos y violaciones producidas en las ex bódegas Giol, en ese tiempo se habían transformado en un aguantadero tremendo. Hoy mucho no cambió por que los delincuentes se amparan de la inacción policial y el nuevo aguantadero de Honduras, la Vía y Soler. Es lamentable que el estado teniendo todos los elementos, no trasnforme ese aguantadero en un espacio recuperado.

