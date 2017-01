El Papa Francisco exhortó a periodistas a alcanzar “una comunicación constructiva”.

Y consideró que “no se trata de favorecer una desinformación en la que se ignore el drama del sufrimiento, ni de caer en un optimismo ingenuo que no se deja afectar por el escándalo del mal” sino de tratar de “superar ese sentimiento de disgusto y de resignación que con frecuencia se apodera de nosotros, arrojándonos en la apatía, generando miedos o dándonos la impresión de que no se puede frenar el mal”.

Para el Papa, el desarrollo tecnológico da a “muchísimos individuos” la posibilidad de “compartir inmediatamente noticias y de difundirlas de manera capilar. Estas noticias pueden ser bonitas o feas, verdaderas o falsas. Nuestros padres en la fe ya hablaban de la mente humana como de una piedra de molino que, movida por el agua, no se puede detener”, inicia la misiva de Francisco titulada “No temas,que yo estoy contigo” (Is 43,5)

