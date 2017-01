Renovar desafíos: cómo reinventarse para seguir creciendo

En períodos de poca acción –léase caída de ventas y de servicios- las fórmulas para surfear la crisis varían. Cecilia Pont revela que su estrategia es no tener una única línea de trabajo y apelar a su principal know how, el trabajo de la resina. “Si un año viene planchado con algunas colecciones, cambiamos colores y tipologías; trabajamos fuerte con marcas en las que estamos como proveedores, reforzamos canales de venta en el exterior, profundizamos las líneas de decoración. Lo importante es nunca poner todos los recursos en un solo lugar”, dice.

Otro emprendedor que recomienda “no quedarse dormido” es Pedro Gomaris, socio de la tienda de diseño Cruz Naranja (www.cruznaranja.com). “La realidad cambiante de nuestro país impulsa a que vivamos reinventando el negocio. Algo que parece negativo es una fuente de motivación para estar en permanente cambio y termina convirtiéndose en positivo. No tomar al entorno como un problema si no como una fuente de oportunidades, es estresante pero te mantiene en movimiento”.

