Otra vez la Unión Argentina de Rugby, demuestra como está formando a sus jugadores.

La Unión Argentina de Rugby es otra vez noticia en policiales, ya estamos acostumbrados los periodistas a enterarnos sobre los equipos de Unión Argentina de Rugby, en vez de salir en la sección deportes, por algún logro deportivo, salen en policiales, por violencia, por pegarle en forma cobarde a un pibe entre 15 delante de su novia e intentarla violarla, etc, Es que el proyecto que emprendió ésta “Unión”, su comisión directiva está en este momento para pedirle la renuncia a todos. No han sido capaces de promover entre sus equipos la honestidad, compañerismo, pero si han promovido borracheras en el tercer tiempo. Aquí está otro logro “deportivo” más de estos chicos ricos estupidos que no tienen la menor idea que es vivir en una sociedad. No logran hacer pie en la sociedad, no por que no quieren, si no por que no pueden, y cuando no se puede, tienen que llegar las renuncias.

Los jugadores y los equipos que producen violentos no tienen sanciones duras y por eso se repiten los intentos de violaciones en forma sistémica y las golpizas en grupo.

La crónica

La Justicia de Entre Ríos investiga la denuncia por el intento de abuso sexual a una chica de 15 años durante una fiesta de cumpleaños en una casa quinta de Paraná en el que estaría implicados al menos cuatro jóvenes.

Los acusados son en su mayoría integrantes de clases acomodadas, hijos de empresarios o profesionales, en varios casos estudiantes universitarios o integrantes de planteles de rugby de la capital entrerriana.

Según la denuncia, los abusos se habrían perpetrado durante una quinta situada en la zona de la Toma Vieja, donde se celebró la fiesta de cumpleaños de uno de los jóvenes.

A la fiesta, siempre según una denuncia, fueron invitadas varias adolescentes de 15 años, con la idea de que en medio de un abundante consumo de alcohol mantuvieron encuentros sexuales con los jóvenes en distintas partes del predio, aunque esa premisa sólo la habrían conocido los varones.

La denuncia fue realizada por una de las menores que dijo que sufrió intentos de violación por parte de cuatro jóvenes en una corta fracción de pocos minutos, hasta que pudo escapar del lugar.

Después, junto con una amiga, la joven, que tenía algunas heridas y hematomas, tanto en la zona vaginal, como en la espalda, rodillas y brazos, pudo llegar en malas condiciones a a

casa de un familiar.

La familiar de la chica se presentó para denunciar el hecho ante la fiscal de la Unidad de Violencia de Género María Fernanda Ruffati, quien ordenó allanar el predio.

Además, se identificó a los cuatro jóvenes acusados por la menor, uno de ellos hijos del dueño de la quinta, se les tomó una medida de restricción para que no se acerquen a la denunciante y se les secuestró los celulares.

NO ES LA PRIMERA VEZ

13/03/2016 POLICIALES

Cuatro jugadores del club de rugby “Los Cedros”, de San Miguel, fueron detenidos en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, acusados de fracturarle el maxilar a un comisario de la Policía local durante una pelea en un bar. Ahora están alojados en un penal de máxima seguridad con 17.000 presos.