Veinte meses de prisión efectiva por amenazar a su pareja con un cuchillo

En su resolución, el juez no sólo valoró la confesión del hecho imputado por parte del hombre, sino también la declaración testimonial de personal policial que se apersonó en el domicilio ante la llamada al 911 efectuada por la víctima, el testimonio brindado por ella y el relato del hijo que presenció lo sucedido, el informe interdisciplinario de riesgo que determinó que se trata de una situación de violencia de género de riesgo alto, y, entre otros elementos de prueba, un informe pericial en el que se sostiene que no existieron causales psicopatológicas que le hayan impedido al agresor comprender mínimamente la criminalidad de su accionar.

