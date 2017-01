Función de Gala: Stravaganza. Sin reglas para el amor.

IDEA Y DIRECCIÓN: Flavio Mendoza CO DIRECCIÓN: Maxi Vecco PRODUCCIÓN GENERAL: Pardo Giordano / Fa Producciones LIBRO: Flavio Mendoza COREOGRAFÍA DE TANGO: Sandra Bootz / Gabriel Ortega DIRECCIÓN MUSICAL Federico Vilas CO DIRECCIÓN MUSICAL: Fabio Hager DIRECCIÒN TÉCNICA: Ariel Del Mastro DISEÑO DE ILUMINACIÓN: Ariel Del Mastro / Ariel Ponce DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA: Lili Diez DISEÑO DE VESTUARIO: Manuel Gonzalez DISEÑO Y REALIZACIÓN DE VIDEO ESCÉNICO: Maxi Vecco DISEÑO DE MAKE UP: Juan Manuel Pont Ledesma DISEÑO Y REALIZACIÓN DE CALZADO EXCLUSIVO PARA STRAVAGANZA: Luciano Marra DISEÑO DE ARTE, FOTOGRAFÍA Y RETOQUE DIGITAL: Paula Dalia, Gabriel Machado JEFATURA TECNICA: Christian Aguilera STAGE MANAGER: Flor Ravera DISEÑO DE SONIDO: Gastón Briski COORDINADOR GENERAL DE PRODUCCIÓN: Maxi Oliva PRODUCCIÒN EJECUTIVA: Laura Casadiego, Matías Baraviera

This entry was posted in Cultura Teatro . Bookmark the permalink