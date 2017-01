La cocinera Nicole Just marca un camino: Cocina rica, divertida y vegana.

La propuesta de Nicole pasa por el disfute. Por eso aconseja: “Dejar de pensar tanto, dejar de temer que algo salga mal y simplemente empezar a cocinar. Hay mucho que aprender sobre ingredientes basados en plantas, nuevas técnicas de cocina y nuevos sabores. El veganismo no busca la perfección, no hay una carrera que se debe ganar. Cada pequeño paso es importante”.

“Estaba profundamente impactada por lo que leía. Me preguntaba por qué no me había enterado de toda esa información que estaba allí, al alcance de la mano. Después de unos días de investigación decidí volverme vegana. En ese mismo momento. Fue la mejor decisión de mi vida”, cuenta Just cuando resolvió “discutir menos y cocinar más”..

