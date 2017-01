Whatsapp habilitó la opción de enviar mensajes sin conexión a Internet

La última actualización (2.17.1) permite que los usuarios podrán pulsar el botón de enviar mensaje cuando no tengan Internet, y será mandado cuando tener conexión, una opción que por el momento solo está disponible en iOS. WhatsApp presentó su última actualización (2.17.1) cuya novedad más relevante es que los usuarios podrán pulsar el botón de enviar mensaje cuando no tengan Internet, ya que el texto quedará en espera y será mandado cuando el dispositivo vuelva a recuperar la conexión, una opción que por el momento solo está disponible en iOS, informó la compañía.

