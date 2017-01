Impulsan un proyecto para que los medicamentos posean información en braille

“Tengamos presente que estas personas deben luchar a diario con un sinnúmero de obstáculos que les impide desarrollarse plenamente. No debemos olvidar que nuestra Constitución Nacional establece los derechos y garantías de todos los habitantes de nuestro suelo argentino. No excluye a las personas con alguna discapacidad”, agregó el Senador.

“Muchas personas no videntes viven solas y no cuentan con un pariente o amigo que pueda asistirlos en sus tareas y necesidades, es por eso que se requiere que el Estado se haga presente con políticas que los incluya y les permita su total integración a la sociedad”, subrayó el autor del proyecto.

