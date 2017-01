Entre el país de las maravillas y la secta de la felicidad. Por Leo Anzalone

La discusión política está en la chiquita, en como “poner la traba” y no en sentar las bases para apuntalar nuestro país al futuro, a combatir las desigualdades y las muchas vulnerabilidades que notamos a simple vista. En los últimos tiempos la política se desarrolló entre el nepotismo y la visión manipulada de que lo único que importa es el cargo y la plata, no la concepción del poder y mucho menos la ambición de un proyecto político superador y, fundamentalmente, transformador.

Este cóctel dotó a la política nacional de peligrosos ingredientes que dieron como resultado falsas alternativas electorales. Nadie, por lo menos por ahora, quiere o mejor dicho, puede, representar un nuevo orden político. En los últimos tiempos reinaron los proyectos personas y no un sistema o doctrina política que busque mejorarle la vida a los argentinos y darle felicidad al pueblo. Quizás esto se de así porque en las horas que nos tocan transcurrir el marketing sea más importante que un dogma. Paralelamente a esto, y quizás sea el punto central de la cuestión, nadie quiere un dirigente pensante, con capacidad de análisis, que pueda discutir directivas contradictorias, por eso no hay formación de cuadros.

