ADATA presenta el SSD SU900

Acerca de ADATA ADATA Technology, es uno de los mayores proveedores del mundo en Módulos DRAM y memorias USB, ofreciendo soluciones de memoria completas, incluyendo tarjetas de memoria, unidades de estado sólido y discos duros portátiles. Los productos ADATA son reconocidos internacionalmente por iF Award de Alemania en cuanto a su diseño, Premio red dot, el CES con el premio Mejores Innovaciones, Good Design Award de Japón, Best Choice Award de Computex, y en Taiwán con el Premio de Oro de Excelencia. Su Lema del Amor, Vida y Sueños de la compañía, encarna la marca ADATA y el papel de los productos de memoria innovadores en la búsqueda humana de ideas universalmente apreciadas. Más información en www.adata.com

Alto rendimiento sostenido y estricta integridad de datos “Al igual que la mayoría de los discos SSD de ADATA, el SU900 cuenta con Buffer Cache DRAM y Buffer Cache SLC para asegurarse que el rendimiento no sufra caídas no deseadas. Para minimizar el desgaste de las células NAND, el SU900 soporta conformación de datos, nivelación de desgaste y Motor RAID. Tiene también LDPC ECC inteligente para eliminar la vasta mayoría de errores potenciales de datos. Por consiguiente, el SU900 no sólo supera a los discos mecánicos, sino que además es más confiable a largo plazo,“ explicó Marcela Gorini.

