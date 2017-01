Heller: “Hay una enorme inseguridad jurídica, que nos hace pensar que todos estamos espiados”

Finalmente, Heller consideró que “hay que aclarar rápidamente lo sucedido, por dos razones: porque no pueden existir escuchas ilegales en la República Argentina y porque no hay que caer en la trampa de las «falsas noticias». Es necesario volver a discutir y a poner en agenda los temas vinculados a la crisis social y económica que el Gobierno nacional profundiza día a día”.

Para el presidente del Partido Solidario, la difusión de las escuchas a Parrilli se enmarca en una estrategia que Cambiemos viene implementando. “A toda esta situación hay que agregarle el «denunciómetro» de Carrió: ya no importa tanto de qué denuncia se trata, lo que pretenden es instalar que la política y todo lo que tiene que ver con la política está viciado y que por eso se justificaría que gobiernen los CEOs, porque «se supone» que no tienen «los defectos» que supuestamente tienen los políticos”.

