Juicios críticos sobre la poética de Carlos Penelas

El poeta Carlos Penelas ha obtenido a lo largo de los años el reconocimiento de voces como las de Luis Franco, Ricardo E. Molinari, Héctor Ciocchini, Raúl González Tuñón, Eduardo Blanco Amor, Lorenzo Martín, Luis Alberto Quesada, José Conde, Andrés Avellaneda, Hugo Cowes, Graciela Maturo, Alejandro Drewes, entre otros. Ahora escuchamos otras voces:

“Son poemas visuales. Parecen descripciones de cuadros. Pintura, música y palabras se integran en imágenes que nacieron de una visión interior sostenida por una clara percepción del mundo y del arte”. Syria Poletti

“Gracias, querido Penelas, por su nuevo y hermoso recuerdo. Un abrazo fraternal y la suerte que su libro merece”. Ernesto Sabato

“Nuestro país cuenta con un considerable grupo de buenos poetas que por diversas causas soportan la inmerecida indiferencia del público y crítica. Penelas es un ejemplo concreto de esta anomalía”. Analía Roffo

“Nos encontramos ante un libro sorprendente, valioso, excepcional. El fondo y la forma se armonizan para regalarnos profundidad y belleza, grito y caricia, protesta y ensueño”. Arturo Cuadrado

“Lo esencial, aquí, es la sustancia poética. La poesía ha sido sorprendida con pocas palabras, alusivas y proyectivas, con lenguaje esencial, en ceñida síntesis. Más allá de esa síntesis, se abre un mundo poblado de imágenes, de recuerdos, de sentimientos y deseos: el mundo infinito del hombre”. Luis Soler Cañas

“Son bellas las imágenes que van cobrando intensidad y dimensión profunda a medida que avanza y describe en pocas frases la ternura compartida del hombre y la mujer, proyectada en el hijo. Hay a veces reminiscencias del Cantar de los cantares; pero es muy propio del poeta la fuerza a veces cruda de su palabra, de sus metáforas orinales, de su verso intenso”. Ángela Blanco Amores de Pagella

“Carlos Penelas deja en la sustancia tenue y furtiva del poema pruebas de fe y militancia en la pasión del hombre comprometido con la ética y subyugado por la belleza”. María Adela Renard

“Intensidad de la palabra es probable – hasta por su misma índole minoritaria – que no llegue a best-seller. Pero importa que haya crecido en nuestro medio en cuanto significa testimonio de una coincidencia de nuestros poetas en hurgar existencia y esencia en su arte”. Raúl H. Castagnino

“El análisis global de la obra de este poeta argentino nos lleva a advertir que son tres sus ejes ordenadores: el amor, el rasgo hispánico –el céltico- hasta ayer predominante en su producción y el tema combatiente. La esencialidad del instante aparece captada por Carlos Penelas sobre todo en la poesía breve, verdadera piedra de toque de todo buen hacedor de versos”. Irene Vilas

“El corazón del bosque: la comunión poética con el hombre, me parece, es el eje de este poemario, aunque la diversidad temática respeta, en su pluralidad, el juicioso hilo conductor y enhebrante. La calidad del lenguaje, su claridad y su precisión, es otro de los méritos de los textos. Como detalle característico, observo el uso del verso bimembre, propio de los clásicos españoles, en particular de Góngora, creo. Estos poemas surgen, además, de una sólida formación cultural (autodidacta o académica, poco importa)”. Luis Ricardo Furlán

“La poesía de Carlos Penelas, nace desde lo infinito y va hacia lo infinito, ya que sus creaciones poseen una misma eternidad de belleza en dimensiones que cobran movimiento, vital y diverso, según el estremecimiento vibratorio que lo aproxime al motivo, o por sí mismo se aproxime buscando la imagen. La riqueza de los matices poéticos, reproducen el talento de Carlos Penelas”. Haydeé Marcillo

“Sus libros me han gustado muchísimo. Sus poemas me recuerdan algo de Salinas, uno de mis poetas favoritos. Lo felicito a usted”. Lily Litvak

“Carteles, texto de Penelas que les ofrezco, apunta a esa condición de nuestro oficio de escritores: “Ser testigos insobornables de nuestro tiempo”. No es fácil; no siempre el soborno es asunto explícito y la peor servidumbre surge de no pensar, de no cuestionarnos, de aceptar lo que otros dicen, de negarnos a asumir esa porción de verdad que se nos ofrece, sea porque “las cosas siempre han sido así”, o porque “mis intereses -patrimonio, estatus, instituciones, ideología- no los toca nadie”. La libertad de pensar es como la “facultad de juzgar”, de la que nos habla y enseña el maestro Kant. Es primero una escogencia moral que está por encima de los diarios apremios y más allá de las genuflexiones de los satisfechos de este mundo”. Edmundo Moure Rojas

“El paisaje de Galicia se puede sentir en Buenos Aires. En la plaza Rodríguez Peña el poeta Carlos Penelas nos acerca al bosque de los viejos robles que protegen el manantial de la aldea. Nos envuelve una bruma de voces ancestrales. Son los inmigrantes que cruzaron el mar para anidar en una orilla de alegría en la que ‘todo es irreal todo es verdadero’ “. Manuel Suárez Suárez

“Así, en el plano argumental, Celebración del poema sustenta conocimientos poéticos, contenidos e imágenes de calidad literaria y se supera como ensayo al propiciar convergencias de altitud expresiva entre el Autor y poetas tales como Cesare Pavese, Pedro Salinas, Salvatore Cuasimodo. Es evidente que, como ellos, Carlos Penelas, no confunde “el reflejo de la luz con la luz misma”, su propia obra emparenta el Arte. La escritura de Penelas, como poeta de dos mundos, no deja de ser deudora por otra parte de su diálogo con los poetas argentinos mayores; con Borges y Molinari, con Marechal, sin que por ello sus poemas dejen de tener su propia marca personalísima y única, que denota la ardua construcción de su voz a través del duro tiempo vivido”. Marita Rodríguez-Cazaux

“Carlos Penelas, fervorosa dedicación a la Poesía y a la poesía de su alma, expresada en bellos poemas”. Jorge Calvetti

“Existe una genealogía íntima, una mirada poética en El mirador deEspenuca. Con ojos empañados de melancolía, como alma que tira al monte de sus raíces, Carlos Penelas comparte con el lector este viaje a sus padres, reivindicando en Los trasterrados el desamparo de los que fueron y el propio pasado, que exige una memoria sin tacha capaz de pintar la realidad con la atmósfera feérica de los sueños”. Javier Adúriz

“Un hálito metafísico y, a la vez, hondamente panteísta recorre cada página de su libro La noche inconclusa. Es el misterio del Universo y del hombre que está siempre presente, apareciendo alucinante en cada imagen, en cada pensamiento. La profundidad y la poesía con que usted encara los enigmas de la vida cósmica y de la cotidiana, la fugacidad de la existencia y la permanencia de lo infinito, la dialéctica entre lo humano y lo mágico alcanza momentos de asombroso esplendor”. Juan José Ceselli

“Su lirismo fluye libremente y advertimos un cautelo empleo de la palabra que transparenta en su sencillez la presencia de Góngora y de nuestro cercano y grande Ricardo Molinari. Carlos Penelas se va aproximando con lentitud reverente al ideal de don Antonio Machado: ser palabra en el tiempo”. Lucas Moreno

“Tú haces poesía y exégesis o exegesis. Eres verdadero poeta y exegeta. Y ahora, yo, como particular, como amigo, le susurraré al oído que he de llegar a tener el orgullo de ser amigo de uno de los más grandes poetas de nuestra tierra”. Teodomiro Moralejo

“Ha sido una grata sorpresa leer Los dones furtivos (primera lectura que sin duda no será la última) porque, en primer lugar, sus páginas son las de alguien que tiene una humanidad muy densa, una multiplicidad de mensajes a transmitir, una riqueza interior, en suma, que constituye el indispensable y pocas veces encontrado background, sin el cual es inútil siquiera comenzar a hablar de poemas, por más técnica y depurada expresión que se exhiba”. Raúl Gustavo Aguirre

Este poeta viene de Boscán. Ricardo E. Molinari