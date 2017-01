“Tendencioso”: Dinámica del mercado de trabajo

-Asimismo, 4.500 puestos se generaron a través de monotributo. Si bien la evolución de la cantidad de monotributistas no presenta un comportamiento uniforme en relación a los trabajadores registrados, resulta llamativo el aumento de estos durante dicho mes y a lo largo de todo el 2016: se observa que entre enero y noviembre se produjo un incremento de casi 73 mil personas en la cantidad de monotributistas, variación que no se observa en ningún periodo inmediato anterior. La explicación de Cambiemos ha sido que esto se debe al cumplimiento del pago de la obligación en virtud de obtener de esta forma el beneficio de la AUH. Siguiendo este razonamiento, no se deriva nuevo empleo de la información pertinente, sino solo una mejora en el cumplimiento o una incorporación para la obtención del beneficio.

-Repasando el derrotero del empleo estatal, desde diciembre de 2015 hasta marzo de 2016, el sector público expulsa a aproximadamente 70 mil trabajadores. Esa dinámica se modifica desde abril en adelante, conjugándose despidos en menor cuantía e incorporación de personal, llegándose en la actualidad a superar la cantidad de trabajadores existentes en diciembre de 2015. Es decir, el incremento neto de empleo público que se observa hacia finales de año 2016 no invalida la existencia de despidos durante el ciclo macrista y el efecto disciplinador de los mismos. De hecho, el informe de CEPA para diciembre de 2016 menciona una sensible cantidad de despidos en el sector público “compatibles” con esta dinámica, es decir, presumiblemente reemplazados.

