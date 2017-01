Las Pymes afirman que jamás hubo cuotas sin interés: “nada es gratis, y menos si viene de los bancos”

El referente pyme también le planteó a Tizado la necesidad de no demorar más el proyecto de “Exporta Fácil”, para que las industrias locales puedan enviar sus productos al exterior bajo la misma modalidad con que se importa, en respuesta a la aprobación del Puerta a Puerta que permitió volver a traer productos extranjeros. Zylbersztein afirmó que “es inentendible que eso no este aún en funcionamiento, siendo que hasta existe un proyecto de Ley al respecto”.

This entry was posted in Noticias . Bookmark the permalink