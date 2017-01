Mingitorios secos, un sistema innovador y ecológico para ahorrar agua.

Los mingitorios secos a simple vista son iguales a los tradicionales pero se destacan con unas ventajas contundentes. De fácil adopción para los hombres, tienen su aplicación principal en lugares públicos o de gran concurrencia. Este tipo de tecnología no requiere una fuente constante de agua, no tiene problemas de olor porque incluye una “trampa de olor”, no atrae vectores y es fácil de limpiar.

