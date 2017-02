4 de febrero – Día Mundial contra el cáncer Gran Caminata FUCA en los Bosques de Palermo

Gran Caminata FUCA contra el cáncer en los Bosques de Palermo se realizará el 4 de febrero próximo, en el Día Mundial Contra el Cáncer. Además ofrecerán clases de distintos tipos de gimnasia, talleres. La Fundación Cáncer – FUCA, presidida por el Dr. Reinaldo Chacón, ha sido creada en 1983 con la misión de contribuir a reducir la mortalidad por cáncer a través de la educación médica y comunitaria, la investigación científica y la concientización para la prevención y el cuidado de la salud.

FUCA sostiene el Programa de Residencias en Oncología Clínica, bajo la dirección del Dr. Chacón, en el que se forman especialistas becados por la fundación. La Investigación, dirigida por el Dr. José Mordoh, en el Centro de Investigaciones Oncológicas está centrada en lograr mejores tratamientos para el cáncer. La Prevención se promueve a través del Programa “Aulas Abiertas” y en múltiples acciones de concientización a la comunidad y apoyo a los pacientes de cáncer.

El evento central será en los Bosques de Palermo, CABA, en el horario de 17:30 a 20:30.

Además de la caminata, ofreceremos un programa de actividades saludables que incluirá: clases de distintos tipos de gimnasia, talleres y otras actividades participativas, además de juegos y sorteos. Contamos con la colaboración de entrenadores como Sergio Verón, María Amuchástegui, Gabriel Macaya y su equipo, y otras personalidades del deporte.

Podés conseguir tu entrada en: http://www.ticketek.com.ar/gran-caminata-fuca-2017/rosedal-de-palermo

Hacé tu donación de $350 a FUCA por Ticketek y recibirás: Remera + Hidratación + Número para sorteo

Además, con el fin de sumar a toda la comunidad a realizar actividad física, incluso a quienes vivan lejos y no puedan concurrir, realizaremos una campaña en redes sociales con la propuesta: “Estés donde estés, salí a caminar”, proponiendo que además compartan con nosotros su foto a través de las redes sociales, con el hashtag #YoCaminoxFUCA.

Queremos promover la actividad física como pilar fundamental de una vida saludable para todos, y también en especial para el paciente de cáncer, quienes serán especialmente invitados a participar.

“Salir a caminar” representa una forma de manifestar el compromiso de contribuir a reducir el impacto global del cáncer.

Para más información ingresá a: http://www.fuca.org.ar/caminata2017/

Con tu donación colaborás con nuestros programas:

– Becas para la formación de médicos especialistas en Oncología.

– Proyectos del Centro de Investigaciones Oncológicas.

PROGRAMA DEL EVENTO

15:00 a 17:30 Inscripción y entrega de Kit.

17:30 a 19:00 Clases de Zumba. Pilates en colchoneta. Stretching (Prof. Marcela Galiano).

17:30 a 19:00 Ciclo de charlas: Nutrición (Equipo del GCBA). Deporte y salud (Dr. Matías Chacón). Estudios biomecánicos (Lic. Gabriel Macaya).

19.00 a 20.00 GRAN CAMINATA FUCA (Conducción: Lic. Sergio Verón).

20.00 a 20.30 Sorteo. Show sorpresa.

El control del cáncer a nuestro alcance

Cada 4 de febrero se transforma a nivel mundial en un día de concientización sobre el cáncer. El objetivo de esta jornada es reducir el número de muertes evitables cada año, dando a conocer y difundiendo cuáles son las acciones que deben encararse para reducir la mortalidad por esta enfermedad.

Este año el Instituto Nacional del Cáncer (INC) del Ministerio de Salud de la Nación se suma al lema de la Unión Internacional para el Control del Cáncer (UICC). Con la consigna “A nuestro alcance” se destaca que existen medidas que todos podemos adoptar para la prevención y el cuidado frente al cáncer.

A nuestro alcance:

Estilos de vida saludables

• Al menos un tercio de los cánceres más comunes se pueden prevenir no fumando, reduciendo el consumo de alcohol, llevando una dieta más saludable y haciendo más ejercicio físico.

• La adopción de hábitos saludables en etapas tempranas de la vida reduce el riesgo de cáncer y de otras enfermedades no trasmisibles (ENT) en la edad adulta.

Detección temprana

• El poder garantizar la disponibilidad y el acceso a programas de detección temprana del cáncer puede reducir significativamente la carga de esta enfermedad en todos los países.

• En los casos de cáncer de mama, colorrectal y de cuello de útero, existen datos importantes que respaldan la puesta en marcha de programas de tamizaje (o detección) para la población ajustados a los recursos del país y a la carga de la enfermedad. El Instituto Nacional del Cáncer (INC) del Ministerio de Salud de la Nación cuenta con programas dedicados a estos tres cánceres.

• La inversión en la capacitación profesional continua es fundamental para equipar a los profesionales sanitarios con las herramientas y los conocimientos apropiados, que les permitan reconocer los primeros signos y síntomas de algunos tipos de cáncer.

Tratamiento para todos

• Todos tenemos derecho a recibir tratamientos y servicios de atención del cáncer eficientes y de calidad, en igualdad de condiciones y sin que nos causen dificultades económicas.

• A través del Área de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, el INC elabora guías de práctica clínica sobre diferentes enfermedades oncológicas con el propósito de establecer las mejores opciones para la atención de los pacientes.

• El INC a través de su Coordinación de Formación de Recursos Humanos capacita permanentemente a profesionales de todo el país en diferentes especialidades relacionadas con la detección y tratamiento de pacientes con cáncer.

• Por otra parte el INC impulsa mejores tratamientos a través de sus becas destinadas a la investigación clínica, epidemiológica y social en cáncer.

Calidad de vida

• El cáncer puede tener un impacto importante en la salud emocional, física y psíquica de las personas.

• Mantener las redes de apoyo social y hablar del cáncer es importante para las personas que lo padecen y para sus familiares y cuidadores.

• El INC a través de su Coordinación de Cuidados Paliativos trabaja en colaboración con distintos organismos nacionales para mejorar la disponibilidad y el acceso a opiodes (medicamentos para aliviar el dolor). Además, capacita a profesionales de todo el país en lo referente a esta especialidad.