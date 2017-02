Zona liberada: Santilli admitió que en Palermo Bronx no hay presencia policial estable

Hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño de Palermo Bronx. Es que el hampa de los galpones lo manejan “los borachos de tablón” la mano armada y venta de cosas non santas de Diego Santilli que admitió que en el paso bajo nivel donde abusaron de una periodista no hay presencia policial estable. Luego recordó: “Esta zona de las vías férreas, la parrilla ferroviaria de Juan B. Justo entre Pacífico y Córdoba, hace muchos años era sólo vía de tren. Cuando el Gobierno anterior decide construir el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Antes se había instalado mucha gente a vivir en vías de ferrocarriles. Se fueron generando algunos asentamientos. Cuando se decide construir el Ministerio de Ciencia y Tecnología hicimos un trabajo en conjunto para desalojar una parte de los galpones. Esa parte se logró desalojar pero quedó otro segmento desde Soler hacia arriba”, “Nuestro objetivo central es mucha más presencia de la policía en las calles. Nosotros necesitamos que los policías estén en las calles y no en las comisarías”.

“Ayer estuve con vecinos hablando de la zona (palermonline no lo pudo confirmar) y a la mañana en la reunión de seguridad que tuvimos con el jefe de gabinete y el jefe de policía hablando del tema. Es un trabajo en conjunto que vamos a encarar tanto con la ciudad como la Nación”, adelantó y concluyó: “Es una zona donde quedó la mitad del trabajo resuelto”.

El zaraza que no se lo cree nadie

Sobre esta cuestión, el Vicejefe de Gobierno, Diego Santilli sostuvo que “hay un patrullaje dispuesto desde ayer. No de presencia estable sino de presencia de rotación. También hay un trabajo de investigación para determinar quiénes son estas personas”.

Desde el Ejecutivo también admiten que los galpones linderos a Juan B. Justo parecen “aguantaderos”, en una zona donde los delitos crecen cada día y que los delincuentes utilizan como vía de escape de la policía. Los terrenos, pertenecientes a la ANSeS, serían licitados a mitad de año para su urbanización, por lo cual deberían reubicarse a las personas que habitan en el lugar.

Hoy Palermo Bronx es zona liberada. Incluso Palermonline consulto con altas fuentes del PRO de Palermo y nos dijeron “ese predio lo maneja Diego, al igual que los alquileres de bicis en el Rosedal, nadie entiende esos arreglos, no tienen ni seguros contra terceros, los camiones de traslado de las bicis de alquiler no cumplen ni con la medida para circular por la calle, nadie le puede decir nada, son arreglos del colorado el los borrachos”. “hasta el puticub de La Pampa “pampita” lo manejaban a control remoto desde la hinchada, son cosas de el”.

El Pro no comprende las necesidades de los vecinos de Palermo. Los vecino no quieren más el hampa organizada de los borrachos del tablón ni de los trapitos, ni de los violadores, ni de los tratantes de blancas que viven en ese falso asentamiento de lo que fué las Ex Giol. Basta de mantener al hampa organizada. Basta.

Diego para que las palabras no se las lleve el viento te invito a encontranos en El Rosedal con un metro y verificar que los camiones y trailers de traslado de Bicis de alquiler, que los manejasn los “borrachos” no cumplen con las medidas de seguridad, ni con el ancho máximo, ni tienen seguro, ni seguros contra terceros. Estas invitado cuando quieras y el día que quieras y a la hora que quieras para verificarlo y de paso vamos a ver todas las parrillas truchas que están en los Bosques de Palermo, por ejemplo las de Dorrego y la Autopista y la de Dorrego y Libertador y la de Dorrego y L M Campos. Son todas de los borrachos… Podes engañar a TN a nosotros que somos la prensa Vecinal ni borrachos. Somos la prensa men.