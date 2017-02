Canasta escolar: Confirman que hay subas de más del 30 % y una caída en las ventas

Miguel Calvete, Presidente del organismo de estadísticas detalló que el trabajo se llevó a cabo durante la segunda quincena de enero sobre un total de 121 comercios minoristas y mayoristas que ofrecen artículos escolares, entre los que se destacan los grandes supermercados, marroquinerías, papelerías, librerías y afines, tomando como referencia el ámbito geográfico de la Ciudad de Bs As, Gran Bs As, Rosario, Mar del Plata, Mendoza y Córdoba.

