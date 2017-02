Heller: “cada vez hay mayor acumulación en menos manos y mayor cantidad de ciudadanía excluida”.

El diputado dijo que existe “ruptura absoluta entre el compromiso pre-electoral y la gestión” de la alianza Cambiemos

Buenos Aires, 03 de febrero de 2017.

“Van cambiando los objetivos de Macri. En la campaña el objetivo era «Pobreza Cero». Después dijo que un mandato no le iba a alcanzar y que iba a necesitar dos y ayer se descolgó con esta declaración de que «hacen falta 20 años para sacar a todos los argentinos de la pobreza», no sé si estará pensando en una reforma constitucional o algo por el estilo”, dijo esta mañana el diputado nacional Carlos Heller (Partido Solidario) al ser consultado sobre las declaraciones del Presidente.

“Yo creo que en esa frase de Macri hay varias falacias: la primera es la ruptura absoluta entre el compromiso pre-electoral y la gestión. Pero la más profunda es la de instalar nuevamente la teoría del derrame, porque aunque la Argentina crezca 50 años, no 20, si no se modifican las políticas de cómo se acumula y cómo se distribuye, la pobreza no se va a solucionar”, agregó el referente del movimiento cooperativo.

En esa misma línea argumental, Heller sostuvo que “el crecimiento es un factor necesario, porque si no crece la economía no hay qué distribuir, pero la experiencia del modelo neoliberal de los últimos 25/30 años es que todo lo que creció la economía -producto de la revolución científico técnica y del aumento de la productividad- aumentó la concentración de la riqueza y dio esas cifras espantosas que se han conocido de modo reciente: 8 multimillonarios tienen la misma riqueza que 3.600 millones de personas, y 10 empresas facturan el equivalente a la suma de los productos brutos de 180 países”.

Heller también relacionó estos temas con otra declaración contradictoria del Presidente: “Ayer Macri hizo otra declaración, dijo que los salarios no tienen que aumentar más que «la inflación esperada». No se entiende cómo el gobierno puede en serio pensar que si las paritarias se ajustaran a las pretenciones oficiales esto vendría de la mano de una mayor actividad económica, de un mayor consumo de la población. El efecto será el inverso”. “Eso sin mencionar que los salarios no recuperarían lo que han perdido el año pasado: el Indec dice el 6%, otros hablan de entre 8 y 10%, lo que significa que hay sectores que perdieron incluso mucho más que eso, porque los promedios son siempre una media entre valores más altos y más bajos”, completó el referente nacional del PSol.

Reflexionando sobre los temas de distribución, Heller comentó: “Es un engaño total reducir el tema de los problemas ciudadanos, los problemas de la pobreza y de la indigencia, al crecimiento. Son todas mentiras monumentales que se repiten hasta el cansancio”.

“El modelo neoliberal derrama al revés, está demostrado. Es lo que ha pasado en el mundo entero, en las economías desarrolladas y en las en vías de desarrollo. Es lo que está pasando en la Argentina, es lo que ya pasó en la Argentina de los noventa y en la Argentina de la dictadura. Todas estas políticas que implementa el macrismo derraman al revés, es como si lloviera de abajo para arriba”, añadió el legislador por la Ciudad de Buenos Aires.

“La acumulación de la riqueza es una ley de la naturaleza del mercado y del capitalismo, y solo se modifica con regulaciones: impuestos, intervención en las políticas de precios, en las cadenas de valor. Si dejás que todo lo resuelva «el mercado, la libre competencia y la transparencia» cada vez hay mayor acumulación en menos manos y una mayor cantidad de ciudadanía excluida o cada vez más excluida”, completó Heller.

El diputado del Partido Solidario enfatizó que incluso “entidades financieras internacionales claramente condescendientes con el actual gobierno” avalan su planteo: “Hasta el JP Morgan dice que para que haya de verdad crecimiento tiene que crecer el consumo, y que el consumo crece si se incrementan los salarios reales”.