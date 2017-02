Explotó la campaña electoral. Lousteau: “No soy PRO, competimos contra el PRO”.

El embajador argentino en Estados Unidos aseguró que está dispuesto a competir por la Jefatura de Gobierno porteño en 2019 y que si no hay internas se presentará desde su espacio ECO. “No soy PRO, competimos contra el PRO”, explicó.

“Yo voté al presidente Macri en el ballottage. Cambiemos no existió en la Ciudad porque el PRO decidió que no existiera. Nosotros representamos con ECO cuáles son las prioridades de gestión, señalamos cuáles son las falencias de la administración de la Ciudad, qué cosas nos gustan y están bien y qué cosas cambiaríamos inmediatamente. Defender eso; no nos importa si es por afuera o desde adentro”, aseguró Lousteau.

Para el funcionario, es el mismo Horacio Rodríguez Larreta el que no quiere que haya Cambiemos en la Ciudad: “¿Qué quiere decir que haya Cambiemos en la Ciudad? Que el PRO compita con ECO, por ejemplo. ¿Está dispuesto PRO en la Ciudad a hacer eso? No”.

Consultado acerca de si está dispuesto a armar Cambiemos en la Ciudad, Lousteau se mostró accesible: “Nosotros no tenemos problema, pero tiene que quedar muy claro que armar Cambiemos no es subsumir la personalidad de un espacio político en la de otro. Es darle más riqueza y más volumen a un espacio político para que haya alternancia verdadera, a nivel de la Ciudad y a nivel nacional. No que nosotros dejemos de decir lo que queremos por estar en un espacio”.

Lousteau dijo que ECO se va a presentar en las legislativas 2017. “Las figuras visibles son siempre algunas, pero las decisiones se han tomado desde el primer día en una mesa, en conjunto, y las vamos a tomar otra vez en conjunto. Cuando nos sentamos por primera vez en una mesa todos juntos, hice el diagnóstico de que no se puede construir algo con otro si uno no está dispuesto a mostrar que es capaz de sacrificar algo. Yo dije: “Mi sacrificio es éste” y, después, cada uno se sumó. La lógica hacia adelante, para 2017 y para 2019, es otra vez una negociación colectiva donde todos sabemos que estamos dispuestos a hacer sacrificios para que tenga cada vez más volumen y crecimiento un espacio que tiene muy claro cuáles son sus valores, sus prioridades de gestión y a lo que apunta”, concluyó.