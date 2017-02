Tener en cuenta: a veces el otro no sabe cómo hacernos entender algo que no vemos, considerar esto es demostrar que se tienen ganas de respetar al otro.

LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Lo llaman para entrevistarse con alguien importante para su aspecto profesional. No se desespere si un compromiso firmado no llega. Los trámites del día presentan cierta demora.

CÁNCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- No sienta que abusa de la confianza de los demás al pedir un favor. No siempre podemos solos. Logra reintegrarse con su pareja, trate de mantener la buena predisposición.

This entry was posted in Noticias and tagged Horóscopo . Bookmark the permalink