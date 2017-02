“El ciudadano ilustre” ganó ayer el premio Goya que la Academia de Cine de España

La actriz Penélope Cruz y el cineasta Alejandro Amenábar entregaron el Goya 2017 a la Mejor Película española al filme “Tarde para la ira”, ópera prima del actor Raúl Arévalo, que también obtuvo el Goya al Mejor Guión Original (coescrito con David Pulido) y el Goya a la Mejor Dirección Novel, por lo que agradeció “a todos los directores con los que he trabajado por enseñarme a hacer películas”. Sin embargo, la gran ganadora de la noche fue la superproducción “Un monstruo viene a verme”, un filme fantástico de Juan Antonio Bayona, que obtuvo los Goya a la Mejor Dirección, Mejor Montaje, Mejor Dirección de Fotografía, Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor Dirección artística, Mejor Dirección de Producción, Mejor Música Original, Mejores Efectos Especiales y Mejor Sonido. “Muchas gracias a toda la Academia por formar parte de la familia del cine español (…) Quiero dedicarle a toda la gente que estuvo combatiendo este monstruo mientras rodábamos la película (…) Gracias papá por contagiarme el amor al cine. La cultura es necesaria. Y hay que apoyarla todos”, afirmó Bayona al recibir el premio al mejor director. El director de “Un monstruo viene a verme” le ganó la pulseada por la estatuilla con el busto del pintor Francisco de Goya a Alberto Rodríguez (“El hombre de las mil caras”), Pedro Almodóvar (“Julieta”) y Rodrigo Sorogoyen (“Que dios nos perdone”). Sin embargo, todas esas películas obtuvieron galardones, como el que recibió Emma Suárez a la Mejor Actriz Protagonista por su papel en “Julieta”, que le fue entregado por el propio Almodóvar, mientras que momentos antes ya había recibido el Goya a la Mejor Actriz de Reparto por el filme “La próxima piel”, una película independiente que tardaron en filmar diez años. El Goya de Honor fue para la talentos actriz y cantante Ana Belén, quien realizó una crítica a “los pasos atrás en la lucha por la igualdad de género que hacen peligrar las normas de convivencia. Aunque en estos últimos años ha habido incorporaciones, ¿por qué hay tan pocas mujeres en el cine?”, se preguntó, y añadió: “Esta es una profesión que no merece el desprecio de sus gobernantes”. Las palabras de Belén se referían al entredicho que precedió a esta nueva entrega de los premios y se produjo entre el presidente Mariano Rajoy y varios directores españoles que le salieron al cruce por su “falta de interés” en el cine de ese país, entre ellos el autor de “Un monstruo viene a verme”, la película más taquillera el año pasado en España. Mientras que el Goya al Mejor Guión Adaptado fue para Alberto Rodríguez y Rafael Cobos por “El hombre de las mil caras”, el Goya al Mejor Actor de Reparto lo ganó Manolo Solo por “Tarde para la ira”, y el de Mejor Actor Protagonista fue para Roberto Alamo por el policial “Que Dios nos perdone”. El Goya al Mejor Documental fue para “Frágil equilibrio”, del español Guillermo García López, en el cual el discurso del ex presidente uruguayo José Mugica conecta varias circunstancias aparentemente inconexas en Marruecos, España y Japón, generando preguntas trascendentales sobre el rumbo que tomó la humanidad o incluso sobre el sentido de la vida. “Este premio pertenece a José Mugica. Gracias Pepe por echar luz en estos tiempos de oscuridad. Es un filme que dedicamos a los inmigrantes y a todas las personas desahuciadas en España. Basta ya de levantar barreras entre las personas”, afirmó el director. El Goya al Mejor Cortometraje fue para “Timecode”, del español Juanjo Giménez Peña, ganador de la Palma de Oro en el Festival de Cannes y nominado al Oscar, mientras que el Goya a la Mejor Película Europea fue para “Elle”, del holandés Paul Verhoeven. La ceremonia estuvo amenizada por el humor del actor y monologuista Dani Rovira y por la música de la Film Symphony Orchestra (FSO) de España, que interpretó la banda sonora de cada una de las películas nominadas, además de otros temas especialmente compuestos para la ocasión.

“Estoy un poquito nervioso pero igualmente muy satisfecho y muy orgulloso de estar aquí. Me siento ya muy honrado y premiado”, dijo De la Serna antes de entrar a la gala, y se mostró encantado de haber tomado parte en una película española, un cine “tan prolífico, tan bello, tan hermoso”, afirmó al llegar a la ceremonia. Con una gala sobria y elegante, donde no faltó el humor, la música y discursos con contenido político, la 31ra. edición de la entrega de los Goya tuvo por tercera vez consecutiva como conductor al comediante Dani Rovira, quien entre otras bromas se disfrazó de Superman para improvisar una breve entrevista con la presidente de la Academia de Cine de España, la vestuarista de origen inglés Yvonne Blake.

