Federación Latinoamericana de Bancos: Argentina “aún enfrenta una situación difícil”

Argentina, tras el primer año de gobierno de Mauricio Macri, “aún enfrenta una situación difícil”, con datos macroeconómicos y sociales que “no muestran signos de mejoría”, si bien el país ha mejorado la transparencia de sus principales indicadores, concluyó la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) en su primer informe del año.

El análisis, elaborado por el Comité Latinoamericano de Economistas de la Felaban, indicó que en Argentina “la inflación cedió levemente, pero no lo suficiente para permitir el crecimiento económico con más fluidez”, y remarcó que “el desempleo continúa y el déficit fiscal no baja”.

“No obstante, el país ha estado enviando señales positivas en cuanto a mejoras en el manejo y la transparencia de sus principales indicadores”, destacó la entidad.

Además, subrayó que “recientemente colocó el 19 de enero u$s 7.000 millones en el mercado internacional de deuda tras recibir una demanda tres veces superior, con una tasa promedio de la colocación de 6,3%”.

Felaban comparó este resultado “la (tasa) de 7,2 % de la emisión realizada en abril de 2016, cuando el país colocó bonos por u$s 16.500 millones para destinar u$s 9.300 millones al pago a los fondos de inversión que reclamaban por bonos en mora desde 2001″.

En cuanto a la última colocación, el análisis puntualizó que “la emisión representó una mejora de 200 puntos básicos en el riesgo país con respecto a la realizada en aquel momento”.

“Después de sortear con éxito los retos cambiarios e inflacionarios, resolver las dudas fiscales de mediano plazo es uno de los retos que encara el actual gobierno”, concluyó el informe.