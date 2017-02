Crisis AFA. Fumaron la pipa de la paz. El Torneo inicia el 3 de marzo

Los dirigentes del ascenso estuvieron acompañados por el abogado Andrés Patón Urich, asesor de los los clubes de la C y la D. En cambio no lo hicieron Daniel Ferreiro (vicepresidente de Nueva Chicago) ni Fabián Lovato (presidente de San Telmo), habituales negociadores por parte del ascenso.

