“Tetazo” en el Obelisco de Buenos Aires

No todas las mujeres están a favor de esta medida. La Negra Vernaci realizó un descargo al respecto en La Negra Pop, su programa en POP 101.5 No cuenten conmigo para el ‘Tetazo’. Armar una movida para tu derecho de estar en tetas, o sea. En un país donde no somos tropicales, no es que estamos pasando un ‘calorón'”, inició con humor pero siendo muy concreta en su postura.

La convocatoria tiene diversas consignas que se multiplican en las cuentas en redes sociales, en las banderas y pancartas que llevarán las mujeres: “Nuestros senos no deben ser censurados”, “Igualdad”, “La única teta que molesta es la que no se puede comprar” y “Por la soberanía de nuestros cuerpos”.

This entry was posted in Ciudad Periodismo Barrial and tagged teta tetazo . Bookmark the permalink