Redes sociales y marcas: no sólo estar, sino interactuar

No todas las marcas tienen la misma performance en las redes y esto no depende del azar sino de lo que cada firma haga al respecto. Las estrategias de comunicación deben planearse con precisión, ejecutarse paso a paso y sostenerse en el tiempo. Pasa lo mismo que con las campañas publicitarias tradicionales: una cosa es un publicidad ocasional y otra un plan con pautas que se van cumpliendo en el tiempo.

