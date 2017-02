Renunciaron a Darío Lopérfido, por su patética gestión. El ambiente de la Cultura festeja su salida.

Herrera, hija dilecta del Colón, donde inició su carrera desde niña y se proyectó internacionalmente entre las mejores bailarinas del mundo, señaló: “Acepto este reto con un enorme orgullo y agradecimiento. El Colón me dio todo, amo esta casa en la que crecí desde muy niña. Es una gran satisfacción para mí devolverle al Teatro todo lo que me dio, y poder proyectar a nuestro extraordinario cuerpo de baile al mundo”.

