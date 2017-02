Imperdible promoción en Kokoro Sushi para degustar la “Selección del Sushiman”

La “Selección del Sushiman” se propone como una oportunidad para degustar 20 piezas sugeridas del día, acompañados de una bebida sin alcohol, a sólo $300.

Buenos Aires, Febrero de 2017 – Kokoro Sushi, el reconocido restaurante y delivery de sushi Premium, propone un irresistible beneficio para deleitarse con sugerencias de su sushiman experto Damián Shiizu. El menú Selección del Sushiman está compuesto por 20 piezas recomendadas, con los mejores productos del día, acompañado por una bebida sin alcohol a elección a un módico precio de $300. Disponible para delivery y restaurante, todos los días de 20 a 21 hs.

La propuesta de Kokoro Sushi se identifica por su nobleza y frescura, al combinar con exquisita técnica materia prima de gran calidad. Esto se evidencia en su propuesta de niguiris, makis, rolls fríos y calientes, geishas y temakis con frutos de mar como pesca blanca, salmón rosado, pulpo y langostinos.

Así, no hace falta más que llamar por teléfono en la comodidad del hogar o situarse en su íntimo y acogedor restaurante palermitano para disfrutar de una interesante selección de sushi de primera calidad.

Kokoro Sushi

Restaurante Palermo: Av. Coronel Díaz 1651, entre Charcas y Mansilla, CABA.

Local Delivery y Take Away de Belgrano: Av. Congreso 3120

Local Delivery y Take Away de Martinez: Av. Santa Fe 1776

Tel. para reservas y pedidos: 4547-2324

Horarios Delivery y Restaurante: lunes a jueves de 19.30 a 23 hs. viernes, sábados y vísperas de feriados de 19.30 a 23.30. Domingos cerrado.

www.kokorosushi.com.ar

www.facebook.com/KokoroSushiDelivery