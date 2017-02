Franco: El Gobierno negó que se hayan condonado deudas del Correo Argentino con el Estado

Por eso Mocoroa insistió en que “no existe ninguna condonación, porque para eso debería haber una quita de parte del acreedor al deudor. No le hemos quitado absolutamente nada (al Grupo SOCMA). Por el contrario, la empresa al Estado nacional le va apagar el ciento por ciento del capital verificado, que son 296 millones de pesos, algo que generalmente no pasa en este tipo de acuerdos”, resumió.

Para el funcionario las deudas asumidas en pesos en 2001 no pueden ser dolarizadas. “La deuda es en pesos y no podemos hacer un parangón con el dólar. Distinto hubiera sido si la deuda era en dólares, ahí existen distintos criterios fijados por la Corte Suprema para actualizarla, pero no es este caso”, sostuvo el funcionario.

