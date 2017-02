Bregman: “Los únicos beneficiados del modelo macrista son sus familiares y amigos”

Bregman también recordó que “no es nueva la afición que tiene el clan Macri por beneficiarse y hacerse millonario a costa del Estado, no sólo haciendo negocios con el patrimonio de todos los argentinos sino además logrando que le condonen sus deudas cuando ya no le interesan determinados negocios. Sucedió en la dictadura cuando en 1982 se decretó la estatización de la deuda de Fiat-Sevel y Socma que pasó a formar parte de la deuda pública, y vuelve a ocurrir ahora. No exageramos si decimos que para el Estado los Macri son morosos incobrables. Por eso desde la izquierda hemos insistido que esa deuda externa no debe pagarse y ellos se empeñan en pagarle hasta a los buitres; son sus deudas”.

This entry was posted in Noticias Política and tagged Bregman . Bookmark the permalink