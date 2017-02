Correo Argentino – Franco Macri para Graciela Camaño es un “empresarios incumplidor”

La diputada del Frente Renovador, Graciela Camaño, consideró que lo acuerdo que avaló el Estado para que el Correo Argentino, propiedad de Franco Macri, salde una deuda que mantiene desde 2001 “es un escándalo” y lo equiparó con el caso del exfuncionario kirchnerista José López, detenido luego de ser encontrado in fraganti mientras intentaba esconder en un convento varios bolsos con u$s 9 millones en su interior.

This entry was posted in Economía Política and tagged Correo Argentino Graciela Camaño . Bookmark the permalink