Reconocen derechos laborales a barítono contratado en el Colón desde 1982.

“Más allá de la jurisprudencia citada, también resulta de especial relevancia para la resolución de este caso traer a colación una serie de precedentes –de sustancial similitud con el presente– en los que la Cámara del Fuero se ha pronunciado a favor del reclamo de agentes que fueron contratados por el Teatro Colón, sucesivamente y durante extendidos períodos de tiempo, para desempeñarse como artistas líricos, y que sin embargo, no formaban parte de su Cuerpo de Artistas Líricos (causas “Ferracani Mónica Diana c/ GCBA s/ acción meramente declarativa”, Sala I, EXP 25019/0 sentencia del 30/08/2011, “Renaud, Gabriel Luis c/ GCBA s/ acción meramente declarativa (art. 277 CCAyT)”, EXP 24358/0, Sala III, sentencia del 13/11/2013, y “Cecotti Alicia María c/GCBA sobre acción meramente declarativa (ART 277 CCAYT)”, EXP 24871/0 sentencia del 26/5/2011)” argumentó el juez Mántaras y ordenó tanto al GCBA como al Teatro Colón que “reconozca al actor los mismos derechos y la misma retribución, con excepción de la estabilidad en el empleo público, que los que se reconocen al personal que se desempeña en la Planta Permanente” del Cuerpo Estable de Artistas Líricos, y “que cumple similares funciones y carga horaria; computando asimismo a todo efecto su antigüedad en el cargo desde el primer contrato que lo vinculara al teatro de fecha 9 de noviembre de 1982”. La medida dispuesta se extenderá hasta tanto se llame a concurso para cubrir vacantes en dicho cuerpo estable o se adopte para dicho grupo alguna otra forma de regularización.

This entry was posted in Noticias . Bookmark the permalink