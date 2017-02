22 de febrero. Día de la Antártida Argentina

Dicen que “No se defiende lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce”; es por eso que los objetivos de la Fundación Marambio son difundir por todos los medios, en especial en el ámbito educativo, todo lo relacionado con la Antártida Argentina y en particular brindar información y testimonios sobre el hecho de trascendencia nacional, histórica y geopolítica que fue la fundación de la Base Marambio.

