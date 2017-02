Bulnes entre Gorriti y Honduras: choque múltiple y vuelco entre tres vehículos

Un joven automovilista chocó con su auto a otros dos vehículos que estaban estacionados en la vía pública en el barrio porteño de Palermo, el tránsito por la zona se encuentra interrumpido, informaron fuentes policiales. El choque ocurrió a las 6.20 en la calle Bulnes entre Gorriti y Honduras, cuendo el conductor de un auto Volkswagen Up azul aparentemente perdió el control y chocó a un Volkswagen Crossfox y otro Chevrolet Corsa estacionado y volcó. Tras el choque el joven conductor, que no sufrió heridas, fue retenido por personal policial que se encuentra en el lugar realizando las pericias del caso. El personal de tránsito del C.A.B.A se encuentran haciendo el control de alcoholemia al automovilista que provocó el choque.

