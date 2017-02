Emprendedor con plata del estado. Contratación directa por $10 millones que involucra a Andy Freire. 

El particular ministro porteño, que habla con la papa en la boca de tanto emponsoñamiento de barrio cerrado, Andy Freire, que no se caracteriza por su prolijidad, decidió otorgar una polémica contratación directa por $10.600.000 para la organización de la “Smart City Expo World Congress Buenos Aires Edición 2017”. El Congreso está pensado para septiembre y el Gobierno ya comenzó los preparativos, que por lo publicado en el Boletín Oficial, costarán más de 10 millones de pesos y se le adjudicó por contratación directa a la empresa Mood Entertainment, por decisión del ministro de Modernización, Andy Freire.

