Michetti pidió que la justicia “revise” el acuerdo del Correo ante la “sensibilidad” del tema.

La presidenta del Senado dijo que no deben “caber dudas” de que el gobierno “busca procesos transparentes” y afirmó que el presidente Mauricio Macri no sabía de la negociación por la quiebra del Correo Argentino.

“El nivel de sensibilidad es muy alto, me parece razonable que la Oficina Anticorrupción -para que no queden dudas- intervenga. Que la Justicia lo revise, nadie se va a meter, todo lo que se quiera investigar, que se haga”, comentó Michetti en diálogo con Radio Nacional.

This entry was posted in Noticias . Bookmark the permalink