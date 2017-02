Braun: “Precios Transparentes ya muestra resultados positivos muy concretos”

La secretaría de Comercio destacó a través de un comunicado que Precios Transparentes beneficia a quienes no se podían financiar, dado que “3 de cada 4 adultos no tiene tarjetas de crédito y tenían que pagar precios inflados con el costo del interés; y 7 de cada 10 compras se hacían al contado”.

“El 45% de los bienes durables bajó su precio de contado, en efectivo, débito o tarjeta en un pago y los bancos públicos ofrecen hasta 50 cuotas”, manifestó Braun y recordó que “mucha gente que antes no podía comprar porque incluso las 12 cuotas no le alcanzaban, ahora va a poder volver a acceder a esos bienes”.

