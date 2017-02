La Mona Jiménez, dispuesto a pagar por el plagio de una canción

La ex esposa y mánager del cantante cuartetero Carlos La Mona Jiménez, Juana Delseri, aseguró hoy que se harán cargo en el juicio que les iniciaron por plagio de la canción “Por lo que yo te quiero” y que “se arreglará como se debe arreglar, pidiendo disculpas y si hay que pagar, se paga”. Delseri reconoció a un medio radial de la ciudad de Córdoba que firmó un documento constando la autoría de la canción ya que creyó en la palabra de abogados. “Ahora no tengo ningún tipo de problema. Todo tiene solución”, finalizó. Cabe recordar que la Mona fue citado a declarar ante la Justicia tras ser denunciado por plagiar el hit “Con lo que yo te quiero”, compuesto por el músico español, José María “Chema” Purón, para el grupo Mocedades en 1983, y que la registró al año siguiente. La canción que en Argentina grabó la Mona tuvo también versiones de Walter Olmos y Rodrigo. La denuncia dice que “en 1986, la pareja de La Mona, Juana Delseri, y uno de sus músicos, Franco, registran una canción que titulan ‘Por lo que yo te quiero’, cambian el ‘con’ por el ‘por’. En donde, la música y la letra son iguales a aquella que grabara Purón”. La Mona fue intervenido ayer quirúrgicamente de manera exitosa de la garganta y enfrenta un posoperatorio que lo devolvería a los escenarios recién en abril próximo.

This entry was posted in Noticias and tagged La Mona Jiménez . Bookmark the permalink