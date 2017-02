La pelea Scouts de Argentina Vs Mario Poli

Como les advertí al Consejo de la Asociación hace unos meses aquí en la Curia, que no tiren de la soga porque está a punto de romperse; ahora considero que ya se rompió y no hay vuelta atrás.

Me llevó un tiempo darme cuenta cuál era el espacio de los grupos católicos dentro del nuevo esquema. En realidad, la Comisión de Pastoral Scout (COPASCA) se movió con libertad y pudimos realizar muchos avances en catequesis, devocionarios, subsidios, comentarios de textos evangélicos en clave scout y celebraciones. Hasta se incluyeron dos módulos de enseñanza religiosa en el plan que tiene la Asociación para todos los dirigentes que desean estar al frente de los grupos. No quiero olvidarme del trabajo que realizó Mons. Luis G. Eichhorn quien elaboró un Directorio de Pastoral Scoutd (CEA 2004), el que sigue iluminando la tarea de los comisionados de COPASCA.

Como les advertí al Consejo de la Asociación hace unos meses aquí en la Curia, que no tiren de la soga porque está a punto de romperse; ahora considero que ya se rompió y no hay vuelta atrás”, dice el texto de Poli. “Esperamos que pase el verano para luego hacer una presentación más pensada y ordenada de lo que deseamos sea el movimiento en el futuro”, propone Poli.

