Tinder aumenta tu oportunidad de encontrar pareja en San Valentín ¡con un Súper Like extra!

Buenos Aires, 13 de Febrero, 2017 – Entre el 7 y el 14 de febrero, Tinder, la aplicación social líder mundial para conocer nuevas personas, regalará a los usuarios con dispositivos Apple en Latinoamérica un Súper Like adicional por día, para ayudarlos a encontrar a esa persona especial con la cual celebrar el día del amor y de la amistad.

Además del ya icónico swipe o deslizado de un perfil a la derecha o a la izquierda, los usuarios de Tinder cuentan con una tercera opción, el Súper Like. Una vez por día pueden deslizar hacia arriba para indicar un nivel de interés superior. Aunque deben ser selectivos con cuándo usarlo, dado que el número de Súper Likes gratis por día es limitado.

La idea detrás de este Súper Like adicional alrededor de la fecha de San Valentín es facilitarle a un match potencial el saber que otro usuario realmente está interesado en él o ella. El Súper Like promueve mejores cifras de interacción significativa y ayuda a unir a dos personas que, de otro modo, tal vez nunca se habrían conocido.

“Queremos que el día de San Valentín sea extra especial este año y, a la vez, ayudar a las personas a ampliar su búsqueda para conocer gente de forma divertida”, explica Andrea Iorio, Director de Marketing para Latinoamérica de Tinder. “Un Súper Like es una manera fantástica de conectar a dos personas. Los datos de Tinder muestran que los usuarios tienen tres veces más posibilidades de lograr un match cuando usan el Súper Like. Las conversaciones también duran hasta un 70% más cuando un match empieza con un Súper Like, lo que aumenta significativamente la probabilidad de interacción real. En Tinder, nos importa promover conexiones reales entre personas y queremos ayudar a nuestros usuarios a encontrar su cita perfecta para este día.”

Tinder invita a sus usuarios a aprovechar al máximo esta oportunidad especial y les desea a todos un feliz San Valentín. Esta funcionalidad está siendo activada para Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú and Venezuela.

About Tinder

Lanzada en 2012, Tinder es la aplicación social líder mundial para conocer nuevas personas. Con su llegada global, personas en 196 países alrededor del mundo están deslizando hacia la derecha para conectarse con otros, volviendo a Tinder una de las top 10 lifestyle apps en más de 70 países. En 2015, la compañía lanzó Tinder Plus, dando a los usuarios acceso a herramientas premium, Rewind y Passport. Cada día, 26 millones de coincidencias (matches) se producen en Tinder y hasta la fecha se realizaron más de 20 billones de matches.