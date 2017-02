Horóscopo para el martes 14 de Febrero 2017

VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- No se altere por ciertos inconvenientes que surgen en el plano familiar. Tenemos que entender que a veces hay cosas que no podemos solucionar en el acto. Paciencia.

CÁNCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- No sería de su incumbencia cierto problema que surge en el plano laboral. Su colaboración frente a situación en el plano familiar será muy positiva. Aún con todo no es un día para preocuparse.

