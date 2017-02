Nilda Garré sobre su proyecto de criminalización del negacionismo: el Genocidio Armenio “queda comprendido en la norma”

Imagínese lo gravoso que es – particularmente – para víctimas, familiares de víctimas, militantes de derechos humanos que contra los hechos probados por la justicia, investigados por científicos e historiadores y hasta reconocidos por los propios genocidas, que el titular de la Aduana diga que no le consta que hubiera un plan genocida. O las recientes declaraciones del exdirector del Teatro Colón, Darío Lopérfido, quién opinó sobre este proyecto que se penaliza “el derecho de opinar”. Curiosamente este personaje está por viajar a Alemania como agregado cultural de nuestro país. Sería interesante que como un ejercicio politológico dijera allá que no existieron las cámaras de gas nazi. ¿Qué opinión tendrá Lopérfido de la libertad de expresión en Alemania, Austria o Francia?

